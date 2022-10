QS - Tre infortunati e tanta sfortuna, ma questo Milan non molla mai

MilanNews.it

Nel successo contro l'Empoli, Stefano Pioli perde tre giocatori importanti, oltre ai già assenti Maignan e Theo Hernandenz, e Messias, che non è partito per Empoli a causa di un problema al polpaccio. Ma come sottolinea il QS, i rossoneri creano molte occasioni ma senza trovare la via del gol fino al momento dell'ingresso di Ante Rebic, che segna sei minuti dopo aver dato il cambio a Giroud. Bajrami pareggia al 92esimo, ma il Milan non molla mai e si riporta in vantaggio con Ballo-Tourè. Leao, poi, chiude il match con uno scavetto.