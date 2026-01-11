Quagliarella: "Il Milan non ha niente da perdere. L'obiettivo è la Champions, però intanto è lì"

Nel pre partita di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A Enilive, l'ex attaccante di Juventus e Napoli, fra le altre, Fabio Quagliarella ha parlato della formazione di Massimiliano Allegri soffermandosi sulla crescita della squadra rossonera sotto la gestione del tecnico toscano:

"Sicuramente. Capisci quello che poi ti chiede l'allenatore. Quando guardi la classifica, vinci le partite, osservi cosa fanno Inter e Napoli da terzo incomodo. Non hai niente da perdere, fai i tuoi risultati. L'obiettivo del Milan è la Champions, però intanto si è messa lì. Scudetto? Perché no, ha una partita a settimana, ha i giocatori per giocarsela, poi ha preso la mentalità del suo allenatore".