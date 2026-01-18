Quagliarella vota Leao: "Allegri fa bene a metterlo prima punta, Rafa dentro la partita è spesso decisivo"

Intervenuto così a Sky Sport, l'ex attaccante di Juventus, Napoli e Samp Fabio Quagliarella ha voluto analizzare il momento di Rafa Leao. Questo il suo pensiero sul portoghese:

"E' vero, magari a volte si accende e si spegne, ma ognuno ha sfumature diverse, non siamo tutti uguali. E poi sono d'accordo con mister Allegri, Leao va bene come prima punta perchè gli permette di restare più collegato nella partita, più dentro le occasioni. Infatti lo stiamo vedendo, magari non segna sempre o non fa più uno o due assist a partita, ma è un giocatore più presente e spesso decisivo..".

LE PAROLE DI MAX ALLEGRI VERSO LA SFIDA DI STASERA CONTRO IL LECCE

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto. Lotta in Serie A? È una questione degli ultimi anni in cui l'Inter ha sempre vinto o arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo Scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori, miscelando giocatori più esperti con quelli più giovani. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, entrare nelle prime quattro: il calcio italiano non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori a livello economico dalle prime quattro. Abbiamo una responsabilità, oltre che cercare di giocare bene e far divertire, che è raggiungere un obiettivo che è prioritario".