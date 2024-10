Quando si recupera Bologna-Milan? Ci vorranno almeno 4 mesi. Febbraio prima opzione, ipotesi marzo col Milan fuori dalla Champions

Si riportano di seguito le ipotesi per il recupero di Bologna-Milan secondo le verifiche effettuate da MilanNews.it:

- Settimana tra il 15 e il 22 dicembre

Ad oggi, non si potrebbe disputare in questa settimana, perché il Milan è impegnato domenica 15 dicembre contro il Genoa e venerdì 20 dicembre a Verona. Per permettere il recupero in mezzo a questa settimana, bisognerebbe spostare le due gare dei rossoneri, rimodulando anche altre gare di altre squadre per gli stringenti e difficilmente derogabili regolamenti sui diritti televisivi.

- Febbraio/Marzo

Nel caso in cui Milan e Bologna non si qualificassero per gli ottavi di Champions League, si troverebbe uno spazio infrasettimanale tra febbraio e marzo. Si dovrebbe 'sperare', dunque, che i rossoneri non proseguissero il loro cammino europeo oltre i playoff di Champions League. Il 5 febbraio e il 26 febbraio è previsto l'eventuale quarto di finale di Coppa Italia: nel caso passassero ai quarti sia Milan che Bologna, la Lega dovrebbe posizionare le sfide di rossoneri e felsinei in una delle due date per permettere il recupero di Bologna-Milan nello slot successivo. Gli ottavi di Champions sono in programma il 4 e il 12 marzo.

- 3 aprile 2025

Sarebbe la prima data utile certa (cioè senza partite di qualunque competizione a prescindere dai cammini europei delle due squadre) per il recupero. C'è un problema, però, legato al ritorno. Milan-Bologna è in programma l'11 maggio: non passerebbero, dunque, le otto partite previste dal regolamento sul calendario tra l'andata al "Dall'Ara" e il ritorno a San Siro.

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO A FINE FEBBRAIO

29 ottobre: Milan-Napoli, ore 20.45

2 novembre: Monza-Milan, ore 20.45

5 novembre: Real Madrid-Milan, ore 20.45 – Champions League

9 novembre: Cagliari-Milan, ore 18

Pausa per le nazionali

23 novembre: Milan-Juventus, ore 18

26 novembre: Slovan Bratislava-Milan, ore 18.45

30 novembre: Milan-Empoli, ore 18

3 dicembre: Milan-Sassuolo, ore 21 – Coppa Italia

6 dicembre: Atalanta-Milan, ore 20.45

11 dicembre: Milan-Stella Rossa, ore 21.00 – Champions League

15 dicembre: Milan-Genoa, ore 20.45

20 dicembre: Verona-Milan, ore 20.45

29 dicembre: Milan-Roma, ore 20.45

3 gennaio: Juventus-Milan, ore 19 – Supercoppa Italiana

Data da definire: Como-Milan, recupero della 19° giornata

12 gennaio: Milan-Cagliari

18 gennaio: Juventus-Milan (giornata pre Champions League)

21 gennaio: Milan-Girona – Champions League

26 gennaio: Milan-Parma

2 febbraio: Milan-Inter

5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan