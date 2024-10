Quanti rimpianti a Leverkusen: il dato che avrebbe premiato il Milan

vedi letture

Il giorno dopo la sfortunata serata di Leverkusen lascia l'amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti. Ieri sera i ragazzi di Fonseca hanno saputo giocare una buonissima partita e avrebbero meritato quantomeno il pareggio, ma si sà, nella "competizione dei dettagli" Come la chiamo io, nulla è scontato, anzi. Le occasioni da rete sono come acqua nel deserto, troppe preziose per non essere sfruttate al meglio. Il Milan ha pagato proprio questo e ha perso la partita per non aver segnato quando bisognava farlo, soprattutto nel secondo tempo.

Il rimpianto di Leverkusen

Come riportato anche dai colleghi di Sky Sport, dal 31 agosto il Milan non giocava una partita come quella fatta ieri in Germania. Tanti tiri e azioni pericolose create, non era mai successo in questa stagione, contro i tedeschi ben 17 tiri. Un dato in crescita dopo le prime partite (10 tiri vs Lazio, 12 vs Venezia e 16 vs Inter).