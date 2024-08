Questa sera Lazio-Milan: l'ultimo precedente nel segno di Okafor

Questa sera alle 20.45, il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

L’ultima sfida risale al 1° marzo 2024 e la gara dell’Olimpico si accese nel finale. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ma con una clamorosa occasione sprecata da Vecino nei primi minuti, nella ripresa successe di tutto. Al 57’ la Lazio rimase in dieci per l’espulsione di Pellegrini, ma il rosso nacque da un intervento non segnalato dal direttore di gara fra Bennacer e Castellanos, con il laziale che rimase a terra. Pulisic, continuò a giocare, e Pellegrini già ammonito e al posto di calciare fuori il pallone, stese l’americano beccandosi il secondo giallo. Parapiglia in campo e in panchina con Sarri che andò sotto il viso di Pioli. Nel finale Immobile si divorò un goal clamoroso e sul capovolgimento di fronte a Leao venne annullato un goal. Quando il match sembrava destinato allo 0-0, Okafor in area superò Provedel, facendo esplodere il settore ospite. In pieno recupero partita che diventa far west con la Lazio che chiuse in otto per i rossi a Marusic e Guendouzi (esagerato quello sventolato al francese).