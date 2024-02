Qui Atalanta, allenamento mattutino per la squadra di Gasperini

L'Atalanta sarà il prossimo avversario del Milan in campionato. I rossoneri ospiteranno a San Siro la squadra bergamasca domenica 25 febbraio alle 20.45. Ma se il Diavolo deve pensare prima alla gara di ritorno del playoff di Europa League contro il Rennes, la rosa di mister Gasperini ha tutta la settimana per preparare la vicina trasferta di Milano. Dopo aver riposato due giorni dopo l'ultima vittoria in campionato, ieri i nerazzurri sono tornati ad allenarsi presso il centro sportivo a Zingonia.

Oggi, per la squadra bergamasca, era prevista una nuova sessione di allenamento al mattino a porte chiuse, come riportato sul sito ufficiale del club: "Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito al successo per 3-0 sul Sassuolo, la squadra è tornata al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. È cominciata così la preparazione al prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan domenica prossima allo stadio Meazza per la 26ª giornata della Serie A TIM 2023-2024. Domani, mercoledì 21 febbraio, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse".