Qui Milanello, domani la gara con il Colonia: metà gruppo rimarrà a Milanello

Domani si inizia a fare sul serio, il Milan sarà ospite del Colonia per l'amichevole valida per la Telekom Cup. Secondo quanto riferisce Tuttosport il Milan partirà domattina per la Germania e rientrerà in Italia subito dopo la partita, che si disputerà alle ore 19. I rossoneri si divideranno in due: un gruppo che andrà a giocare l'amichevole, che sarà verosimilmente quello che ha sfidato il Lemine Almenno più Giroud ed eventualmente altri nazionali rientrati in anticipo; un altro che rimarrà a Milanello a lavorare sulla condizione fisica, composto dagli ultimi calciatori rientrati dalle vacanze. La partita sarà trasmessa su Sportitalia, così come tutto il resto del precampionato rossonero.