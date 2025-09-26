Rabiot, bagno di folla dai tifosi milanisti: rivivi tutta la giornata del francese a Milano

© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Adrien Rabiot e i tifosi del Milan, un binomio che porta già amore e sorrisi. Il centrocampista francese è stato accolto così dai supporters milanisti ieri pomeriggio presso il negozio di Via Dante, a Milano. Il francese si è affacciato dalla finestra dello store ed è stato celebrato dai tanti tifosi presenti.

Rivivi tutta la giornata di Rabiot a Milano.