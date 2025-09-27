Rabiot fa contento Allegri: "La cosa importante che ha fatto la società è che il suo arrivo ha alzato la competitività all'interno del gruppo"

A centrocampo, in attesa del ritorno di Jashari, il Milan ha disposizione 5 ottimi giocatori per 3 posti da titolare. Una situazione che fa molto felice Max Allegri. Queste le sue parole in conferenza sull'argomento:

Modric e Rabiot intoccabili, qual è la cosa che chiede al terzo centrocampista? Fofana parte avanti?

"La cosa importante che ha fatto la società è che l'arrivo di Rabiot, giocatore internazionale, ha alzato la competitività all'interno del gruppo. Sono sei giocatori molto bravi. A parte Modric, che purtroppo nel calcio è una roba non se ne vede più e meno male che ce l'abbiamo noi. Gli altri sono tutti molto affidabili ed è una cosa fondamentale".