Rabiot indispensabile: perché il Milan non può più farne a meno

vedi letture

Adrien Rabiot è dominante. Un centrocampista in grado di svolgere più ruoli durante la partita, sempre con la maturità e consapevolezza giusta. Insieme a Luka Modric compone in questo Milan una coppia straordinaria, elevando il livello della qualità e quantità del centrocampo rossonero. Mai come negli ultimi anni si è visto un giocatore così utile. Rabiot è bravissimo a gestire e difendere palloni in ogni zona del campo, atleticamente è praticamente un robot in grado di correre 95', sempre con intensità e densità.

In zona goal forse manca ancora qualcosa, ma abbiamo ancora negli occhi la perla realizzata contro il Torino. Inoltre, è doveroso ricordarlo, il francese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per soli 10 milioni. Una cifra irrisoria considerando l'importanza e l'esperienza del numero 12 rossonero in questa squadra.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16'st Borrelli), Mazzitelli (38'st Cavuoti), Obert (16'st Idrissi); Esposito (21'st Gaetano), Kılıçsoy (38'st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34'st Gabbia); Loftus-Cheek (34'st Pulisic), Leão (24'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Gol: 5'st Leão (M).

Ammoniti: 38'st Idrissi (C), 46'st Saelemaekers (M), 46'st Palestra (C).