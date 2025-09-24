Rabiot non si monta la testa: "Stare calmi e seguire il piano"
Nella vittoria contro il Lecce per 3-0 in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, Adrien Rabiot è stato ancora una volta uno dei migliori giocatori del Milan. Il centrocampista francese, alla terza da titolare su tre partite, è stato dominante in mezzo al campo ed è andato ripetutamente anche vicino al gol che gli è stato negato solamente da Fruchtl e dalla traversa.
Sul suo profilo Instagram, dopo un ottimo inizio di stagione a livello individuale e di squadra, Rabiot però non si monta la testa e cerca di rimanere con i peidi per terra, dall'alto della sua esperienza. Scrive Rabiot sul suo profilo social: "Stare calmi e seguire il piano".
Pubblicità
News
Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano di Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Primo Piano
live mnLIVE MN - Casatese Merate-Milan Futuro (0-0): finisce qui! Pareggio giusto per quanto visto in campo
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com