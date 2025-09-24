Rabiot non si monta la testa: "Stare calmi e seguire il piano"

Nella vittoria contro il Lecce per 3-0 in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, Adrien Rabiot è stato ancora una volta uno dei migliori giocatori del Milan. Il centrocampista francese, alla terza da titolare su tre partite, è stato dominante in mezzo al campo ed è andato ripetutamente anche vicino al gol che gli è stato negato solamente da Fruchtl e dalla traversa.

Sul suo profilo Instagram, dopo un ottimo inizio di stagione a livello individuale e di squadra, Rabiot però non si monta la testa e cerca di rimanere con i peidi per terra, dall'alto della sua esperienza. Scrive Rabiot sul suo profilo social: "Stare calmi e seguire il piano".