Rabiot: "Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Milan"

Oggi alle 12:58News
di Enrico Ferrazzi

Adrien Rabiot è sbarcato questa mattina a Milano e più tardi svolgerà il primo allenamento a Milanello. Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video con le prime parole del centrocampista francese poco dopo essere arrivato a Malpensa da Parigi: "Ciao tifosi del Milan.

Sono contento di essere qui. Non vedo l'ora di scendere in campo con la maglia del Milan. Forza Milan!".