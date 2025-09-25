Rabiot: "Se ho la percezione che stia nascendo qualcosa di grande? Sì, perché Allegri e bravo a far questo. Sono sorpreso positivamente dalla squadra"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano.

Ha la percezione che stia nascendo qualcosa di grande?

"Sì perché il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Questa è una parte importante della costruzione di una squadra che vuole vincere. Su questo sono sorpreso positivamente, la squadra è cambiata abbastanza ma stiamo facendo molto bene. Ci sono giovani che hanno la giusta mentalità, spero sia l'inizio di qualcosa di grande".