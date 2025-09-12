Rabiot sulla scelta di venire al Milan: "È stata quella giusta. Vogliamo tornare in Champions"

Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Che tappa è il Milan nella tua carriera?

"Al PSG ho vinto tanto, alla Juventus ho giocato tanto. Al Marsiglia ho fatto un anno al top. Voglio continuare ad avere fame di vincere e di fare gol e assist. Voglio anche aiutare i più giovani, qui ce ne sono tanti. Sono qui per aiutare il Milan a tornare a vincere e a fare grandi cose. La scorsa stagione è stata brutta per il Milan, che deve lottare sempre per vincere trofei. Porto la mia leadership e il mio carattere. Venire qui è stata la scelta giusta. Vogliamo tornare a giocare la Champions il prossimo anno".