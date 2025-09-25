Rabiot verso Juventus-Milan: "Non sarà una sfida come le altre, ma farò di tutto per far vincere il Milan"

vedi letture

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano. Un estratto delle sue parole sulla sua ex squadra, la Juventus, a breve prossimo avversario del Milan in campionato:

Dopo il Napoli ci sarà la Juventus...

"Ho fatto 5 anni alla Juventus, ho bei ricordi. Non sarà una partita come le altre, ma oramai sono un giocatore del Milan e cercherò di fare il massimo per vincere ovviamente. Per il resto auguro il meglio alla Juventus perché lì ci sono persone molto brave che mi hanno aiutato quando ero là. Io però cercherò di vincere ogni partita, anche contro la Juventus, sono concentrato e contentissimo di essere qua al Milan".