Rai - Pioli: "Almeno un gol bisognava farlo, se non ci siamo riusciti vuol dire che siamo stati poco lucidi"

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Milan <b>Stefano Pioli</b> ai microfoni di <i>Radio Rai 1 </i>ha detto: "Milan sfortunato? Non credo si possa parlare di questo, abbiamo creato tantissimo, almeno un gol bisognava farlo, se non ci siamo riusciti vuol dire che siamo stati poco lucidi e poco precisi. Abbiamo tirato in porta tantissime volte, ma questa è una partita che volevamo vincere e purtroppo non ci siamo riusciti. La squadra sta crescendo ma oggi abbiamo ricommesso degli errori da evitare, sulla prima palla recuperata abbiamo rischiato, ma la squadra crea, gioca, non subisce tanto, quindi la crescita c'è ma ci devono essere altri miglioramenti per cogliere quello che stiamo producendo".