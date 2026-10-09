Ramazzotti: "Cardinale spera in un trofeo: investirà alla riapertura del mercato"

Andrea Ramazzotti ha commentato l'intenzione di Gerry Cardinale di agire sul mercato con investimenti importanti anche a gennaio

Il Milan e soprattutto Gerry Cardinale stanno già pensando a come rinforzare la squadra di Ruben Amorim nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto viene riportato dal collega Andrea Ramazzotti della Gazzetta dello Sport, infatti, se quest'inverno si creeranno le condizioni giuste, il Milan potrebbe intervenire in modo massiccio anche sulle traattative a gennaio. Di seguito un estratto del pezzo del giornalista sulla rosea di questa mattina.

MILAN, ECCO PERCHÈ CARDINALE INVESTIRÀ ALLA RIAPERTURA DEL MERCATO

Il commento di Andrea Ramazzotti sugli obiettivi e il piano di Cardinale per il mercato a gennaio: "Il principio sarà lo stesso usato qualche settimana fa quando, solo per i cartellini di Ramos, Gila e Moreira, sono stati spesi 150 milioni (bonus esclusi): acquistare giocatori da Milan, capaci di sopportare il peso della maglia, abituati a lottare per grandi obiettivi, meglio se leader o potenziali leader. Cardinale ha intenzione di riportare il club in alto e già in questa stagione spera di alzare un trofeo. Ecco perché investirà anche alla riapertura della campagna trasferimenti, fermo restando che ci siano le condizioni"