Ramazzotti elogia Leao: "Ha applicato alla lettera le indicazioni di Allegri"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prestazioni di Rafael Leao nelle prime amichevoli dei rossoneri: "Una tournée da protagonista assoluto, in un ruolo non suo, quello del centravanti. Senza Gimenez e la prima punta che sarà acquistata, Allegri non ha voluto schierare da 9 titolare un elemento sul mercato ovvero né Colombo (che infatti è già passato al Genoa) né Okafor. Rafa ha applicato alla lettera le indicazioni di Allegri: ha cercato di disturbare la manovra avversaria, qualche volta è venuto incontro per fare da sponda o tenere il pallone, ma soprattutto, quando la squadra recuperava la sfera, è stato abilissimo ad attaccare la profondità allargandosi sulla sinistra o sulla destra per suggerire il lancio in profondità. Avrebbe potuto segnare contro l'Arsenal, in compenso lo ha fatto con il Liverpool (quando ha dato spettacolo con un assist e un colpo di tacco da applausi nell'azione del 3-1) e due volte contro il Perth Glory. Se sarà un altro Leao lo vedremo nelle prossime settimane, ma l'inizio è promettente. Anche nei numeri".

Si è conclusa la tournée in Asia e Pacifico di questo pre-campionato rossonero. Il Milan ha spazzato via il Perth Glory con un netto 9-0, ponendo fine alla tour il quale sono state giocate altre due amichevoli contro Arsenal (sconfitta di misura per 1-0) e contro il Liverpool (vittoria per 4-2). Ora alla squadra di Allegri toccano altre due amichevoli prima delle gare ufficiali, un giorno dopo l'altro: sabato 9 agosto a Dublino contro il Leeds United e il giorno dopo a Londra contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Intanto, con i nove gol di giovedì si è arricchita e consolidata la classifica marcatori estiva dei rossoneri. Questa la graduatoria completa:

4 GOL: Okafor

3 GOL: Leao

1 GOL: Bartesaghi, Liberali, Gabbia, Loftus-Cheek, F.Terracciano, Comotto, Chukwueze, Ricci, Musah

LE AMICHEVOLI ROSSONERE

Milan-Milan Futuro 3-0 (Bartesaghi, Gabbia, Liberali)

Arsenal-Milan 1-0

Liverpool-Milan 2-4 (Leao, Loftus-Cheek, 2 Okafor)

Perth Glory-Milan 0-9 (F.Terracciano, 2 Okafor, Comotto, Chukwueze, 2 Leao, Ricci, Musah)

9/8/2025, h.16 - Leeds United-Milan (Dublino, Aviva Stadium)

10/8/2025, h16 - Chelsea-Milan (Londra, Stamford Bridge)