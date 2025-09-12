Ramazzotti: "Nkunku non è ancora al top, ma domenica uno spezzone nella ripresa può giocarlo"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Nkunku: "Valutata la sua condizione fisica nei test svolti martedì della scorsa settimana, lo staff tecnico ha preparato un piano di lavoro per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto ai non convocati dalle nazionali, ma carichi personalizzati. Sia sul campo sia in palestra. Obiettivo mettere benzina nei muscoli, ma non “appesantirli” troppo perché una delle caratteristiche migliori di Nkunku è la rapidità. Non è ancora al top, ma domenica uno spezzone nella ripresa può giocarlo.

Un discorso a parte lo merita l’aspetto tattico, con Allegri che gli ha spiegato come intende utilizzarlo ovvero da seconda punta nel 3-5-2, da trequartista nel 3-4-2-1 (o nel 4-3-1-2 che prima o poi potrebbe tornare di moda) oppure come falso nueve. Tutti ruoli che all’ex Lipsia piacciono perché si considera un jolly offensivo che dà il meglio quando gioca vicino all’area avversaria o tra le linee. Allegri e il suo staff lo hanno studiato al video e adesso stanno monitorando i suoi progressi analizzando i dati di ogni allenamento raccolti dai gps. Con lui e con gli altri rossoneri, niente è lasciato al caso".