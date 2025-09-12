Rabiot suona la carica: "Farò di tutto per vincere lo scudetto col Milan"

Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:

Dai tifosi come ti sei sentito accolto?

“Mi hanno accolto bene. Non è stato come a Marsiglia, dove c’erano molti tifosi. Ho avuto una bella impressione anche del personale del club. Sono stati tutti molto carini con me. Si sente che qui c’è una famiglia e per un giocatore è importante sentire questo tipo di calore”.

Il primo anno che arrivi alla Juve vinci lo scudetto. Non è che anche quest’anno…

“Vorrei vincerlo anche con il Milan. Il primo anno è vero che abbiamo vinto lo scudetto alla Juve, ma non abbiamo potuto festeggiarlo come avremmo voluto a causa del covid. È chiaro che mi piacerebbe rivincerlo qui al Milan e farò di tutto per arrivarci”.