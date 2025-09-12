MN - Pauluzzi: "Non dico che Allegri costruirà la squadra intorno a Nkunku, ma avrà un ruolo centrale nel Milan"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Passiamo ad un altro francese, Nkunku. Il suo arrivo al Milan è stato un po' sottovalutato?

"E' stato un po' sfortunato in carriera a causa degli infortuni. Ha perso il Mondiale del 2022 per un infortunio pochi giorni prima dell'inizio del torneo. Se il Milan ha speso 42 milioni di euro, bonus compresi, per acquistarlo dal Chelsea, non lo ha preso solo per fare numero davanti, ma in qualche modo un posto in campo Allegri glielo troverà. Non può essere un panchinaro, non dico che Allegri costruirà la squadra intorno a lui, ma avrà un ruolo centrale nel Milan. E' nel giro della nazionala francese, ma in Francia fai a presto a uscire dal giro perchè c'è grande concorrenza in attacco".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".