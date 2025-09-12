Rabiot su Allegri: "La sua presenza qui è stata molto importante per far si che io venissi al Milan"

Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:

Avevi sofferto l’esonero di Allegri e non lo avevi nascosto. Vi eravate fatti una sorta di promessa sul tornare a lavorare insieme?

“Non abbiamo mai parlato del futuro dopo l’esperienza alla Juventus, ma ci siamo sempre sentiti. Lui va spesso a Monaco e abbiamo avuto la possibilità di vederci. Io mi sono sempre trovato molto bene con lui, ci capiamo e abbiamo la stessa mentalità e ambizione. Vogliamo vincere, fare le cose per bene e io mi ritrovo molto nella sua visione. La sua presenza qua è stata molto importante per far si che io venissi qua. Ma prima viene il club, che è grandissimo. Le due cose, insieme, hanno influito sul mio arrivo qui”.

Dove può arrivare questo gruppo secondo te?

“È un gruppo forte. C’è un bel mix tra giocatori giovani ed esperti, ma sicuramente c’è molto talento. Dove potremo arrivare? Questo non lo posso sapere adesso. Dobbiamo conoscerci ancora meglio e dare qualcosa nello spogliatoio. Ci sono stati tanti cambi a livello di giocatori e dobbiamo ricreare qualcosa a livello di spogliatoio. Ma ci sono qualità e ambizione. Dobbiamo giocare le partite bene, vincere e trovare la giusta confidenza. Poi, a febbraio-marzo, vedremo dove saremo per dire quelli che potranno essere degli obiettivi reali. Adesso dobbiamo concentrarci sul presente e vincere più partite possibili”.