Rabiot rivela: "Io parlavo con Allegri mentre mia mamma con il Direttore. Si è fatto tutto velocemente per chiudere"
Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:
Sei arrivato a 24 ore dalla fine del mercato, ci racconti com’è andata la trattativa?
“Ho parlato con il mister mentre mia mamma parlava con il Direttore. Si è fatto tutto velocemente per chiudere, era l’ultimo giorno. Sono andato a Parigi per la Nazionale, ho fatto lì le visite ed ho firmato lì. Poi dopo la Nazionale sono venuto subito qua”.
La prima persona che ti ha chiamato è stato Allegri, giusto?
“Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan. Abbiamo questo rapporto. Quando lui è arrivato al Milan voleva sapere della mia situazione”.
