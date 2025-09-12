Perchè il Milan? Rabiot: "Qui progetto importante su due-tre-quattro anni, bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions"

Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:

Cosa ti ha fatto scegliere il Milan?

“È un grandissimo club con una storia pazzesca, è uno dei migliori club al mondo. Non è stato difficile scegliere il Milan. Poi mi ha convinto anche il mister, è vero, a venire qua”.

Cosa ti ha detto per convincerti?

“Che c’era un progetto importante, su due-tre-quattro anni: bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions, lottare per il campionato e fare grandi cose. Mi ha subito interessato e quindi si è fatto tutto velocemente. Non ho avuto il tempo di pensarci. Giocare per il Milan, indossare questa maglia, è qualcosa di importante. Poi conosco l’Italia, mi sono trovato bene prima. È bello tornare qua a giocare”.