Galeone: "Allegri ha detto no ad Arsenal e PSG. Nazionale? Prima Max ha un pensiero: la Champions"
Giovanni Galeone, intervistato dall'edizione bolognese di Repubblica, ha commentato così il ritorno al Milan di Max Allegri: "Mi aspettavo lo prendessero già dopo Fonseca, bell’errore non farlo. In questo Milan costruito bene da centrocampo in su è proprio la difesa che non mi convince, sia come reparto che come singoli: lì a Max serve tempo e forse uomini. Gli ho detto prendi Xhaka, lui mi ha risposto 'Va troppo piano'".
In passato Allegri ha rifiutato sia la panchina dell'Arsenal che quella del PSG: "Il no di Allegri all'Arsenal per il post-Wenger? Non gliel’ho mai perdonato, era un grande progetto. Rifiutò pure il Psg, mi confidò che per lui vincere in Francia era troppo facile, lo vedeva come il campionato di scapoli e ammogliati". Sulla panchina della Nazionale italiana e le voci su Allegri per il dopo Spalletti, Galeone ha spiegato: "Me ne parlava già Petrucci quando era al Coni, ma prima della Nazionale Max ha un pensiero: la Champions".
