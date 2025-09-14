Ramazzotti: "Nkunku uno spezzone nella ripresa può giocarlo"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla condizione di Nkunku: "Valutata la sua condizione fisica nei test svolti martedì della scorsa settimana, lo staff tecnico ha preparato un piano di lavoro per farlo tornare al massimo. Niente sedute di lavoro supplementari rispetto ai non convocati dalle nazionali, ma carichi personalizzati. Sia sul campo sia in palestra. Obiettivo mettere benzina nei muscoli, ma non “appesantirli” troppo perché una delle caratteristiche migliori di Nkunku è la rapidità. Non è ancora al top, ma domenica uno spezzone nella ripresa può giocarlo".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

Il Milan è pronto a tornare in campo, in occasione del terzo turno della Serie A Enilive 2025/2026, i rossoneri ospiteranno domani alle 20.45 a San Siro il Bologna, in quello che è il primo vero big match della stagione. Entrambe le squadre sono a quota tre punti, con una sconfitta alla prima e una vittoria alla seconda: le due formazioni si incroceranno per la prima volta dalla finale di Coppa Italia dello scorso maggio.

L'assenza più pesante, anche questa volta, è quella di Rafael Leao che, secondo quanto confermato da Allegri, ritornerà se va bene in Coppa Italia contro il Lecce. Non ci sarà anche l'altro lungodegente Ardon Jashari. Per il resto il tecnico livornese avrà tutti a disposizione, inclusi gli ultimissimi arrivi Nkunku, Rabiot e Odogu che però non dovrebbero partire dall'inizio. Davanti a Maignan ci sarà la linea a tre con Pavlovic, preferito a De Winter, con Tomori e Gabbia. Sugli esterni non si cambia: Saelemaekers ed Estupinan che saranno sulla linea mediana insieme a Modric, Rabiot, all'esordio assoluto in rossonero, e Fofana. In attacco, alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez, ci sarà, come riportato da Peppe Di Stefano di SkySport, Ruben Loftus-Cheek, con Pulisic utilizzato come arma a gara in corso.