Allegri verso Milan-Bologna: "Oggi inizia il campionato. Dobbiamo vincere"
(ANSA) - MILANO, 13 SET - "Oggi inizia il campionato. Perché il mercato è terminato l'1 settembre": lo dice il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna che a suo parere "non è è più una rivelazione ma una squadra abituata alle zone alte della classifica grazie all'ottimo lavoro di Sartori e Italiano. È una squadra che ha grande velocità, ha giocatori di grande tecnica, danno grande intensità alla partita", spiega Allegri. "Non so se il Milan è pronto o meno, ma domani dobbiamo vincere perché dobbiamo interrompere questa cosa della sconfitta in casa". (ANSA).
