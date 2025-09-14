Calabria sul Milan fuori dalle coppe europee: "Non è piacevole, merita di stare di Champions"
Questa mattina i taccuini de La Gazzetta dello Sport hanno intervistato il doppio ex della partita Davide Calabria, che tra Milan e Bologna ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, ovvero uno Scudetto (2022), due Supercoppe Italiane (2017-2025) e una Coppa Italia (2025).
Che effetto le fa il Milan fuori dalle coppe europee?
"Non è piacevole ed è chiaro che lo scorso anno qualcosa non ha funzionato. Il Milan merita di stare in Champions".
Cosa augura ai tifosi del Milan?
"Di vincere tutto ciò che si può vincere. I tifosi rossoneri sono tra i migliori al mondo, se non i migliori, e meritano tanti successi".
Il Napoli è favorito per lo scudetto oppure la Juve, l’Inter ...
"La lotta per lo scudetto sarà avvincente fino alla fine. Il Napoli ha preso ottimi giocatori e ha una grande squadra, così come Inter e
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan