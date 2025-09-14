Calabria sul Milan fuori dalle coppe europee: "Non è piacevole, merita di stare di Champions"

vedi letture

Questa mattina i taccuini de La Gazzetta dello Sport hanno intervistato il doppio ex della partita Davide Calabria, che tra Milan e Bologna ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, ovvero uno Scudetto (2022), due Supercoppe Italiane (2017-2025) e una Coppa Italia (2025).

Che effetto le fa il Milan fuori dalle coppe europee?

"Non è piacevole ed è chiaro che lo scorso anno qualcosa non ha funzionato. Il Milan merita di stare in Champions".

Cosa augura ai tifosi del Milan?

"Di vincere tutto ciò che si può vincere. I tifosi rossoneri sono tra i migliori al mondo, se non i migliori, e meritano tanti successi".

Il Napoli è favorito per lo scudetto oppure la Juve, l’Inter ...

"La lotta per lo scudetto sarà avvincente fino alla fine. Il Napoli ha preso ottimi giocatori e ha una grande squadra, così come Inter e