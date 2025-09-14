Benatia: "A maggio Rabiot mi aveva confermato il desiderio di Pavard di venire al Marsiglia"

Gli ultimi giorni del calciomercato dell'Olympique Marsiglia sono state frenetiche. Dopo aver dovuto cedere sia Jonathan Rowe (Bologna) che Adrien Rabiot (Milan) dopo le tensioni nello spogliatoio al termine del primo impegno ufficiale della stagione, nelle ultime ore delle trattative dall'Inter è arrivato anche Benjamin Pavard. Intervistato ai canali ufficiali del campionato francese Ligue 1, ha parlato il direttore sportivo Mehdi Benatia che ha rivelato alcuni retroscena.

Le parole di Benatia sull'arrivo di Pavard per il quale ha avuto un ruolo anche il nuovo rossonero Rabiot: "Sapevo che Pavard aveva voglia di venire a Marsiglia. Lo aveva fatto sapere e a maggio avevamo anche fatto un pranzo con Adrien Rabiot. In quell’occasione, Rabiot mi aveva confermato il desiderio di Pavard di raggiungerci. In quel momento ho parlato con l’Inter. Era un po’ complicato per noi: ingaggio pesante, trasferimento oneroso, non potevamo chiudere subito. Le cose sono cambiate col passare delle settimane e quando è diventato possibile per noi, ho preso il telefono. Con lui è stato facile perché aveva tantissima voglia di venire. È stato semplice: stava scendendo dall’aereo per la Nazionale, mi ha richiamato subito perché non vedeva l’ora di arrivare. E oggi è qui".