Ramazzotti su Pulisic e Rabiot in nazionale: "La dirigenza sta lavorando per evitare le convocazioni"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Pulisic e Rabiot: "Rabiot si è infortunato durante la gara disputata con la Francia contro l’Azerbaigian: la lesione del soleo del polpaccio sinistro accusata il 10 ottobre sembrava destinata a tenerlo fuori una quarantina di giorni e invece Adrien ha bruciato i tempi. Avesse potuto scegliere da solo, sarebbe già rientrato in gruppo e domenica sarebbe in campo. Invece sarà costretto allo staff tecnico e da quello medico a mordere il freno. Perché il soleo è un muscolo molto delicato e rischiare sarebbe pericoloso. A Parma, dopo qualche giorno di allenamenti insieme ai compagni, conta di essere a disposizione e magari... La lesione al bicipite femorale della coscia destra di Pulisic era meno grave rispetto a quella del francese e infatti Christian potrebbe essere in panchina domenica perché ha iniziato prima del centrocampista a correre sul campo. Anche per lui però ha vinto la linea della prudenza: nonostante abbia fatto il possibile per convincere Allegri e lo staff medico, si siederà in tribuna.

A Parma punta a essere titolare e magari a riprendere a segnare. In via Aldo Rossi se lo augurano e intanto lavorano per evitare la convocazione con le rispettive nazionali: con gli Stati Uniti c’è già un accordo, ma il dialogo è avanzato anche con la Francia. Fermo restando che, se Pochettino ha in programma due amichevoli, Deschamps deve conquistare la qualificazione al Mondiale".