Ramazzotti: "Sul mercato Allegri non ha alzato la voce nonostante gli manchino ancora due terzini, un centrocampista e un attaccante"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Massimiliano Allegri in conferenza: "Allegri in tournée si prepara ad affrontare l'Arsenal e ad accogliere rinforzi per il suo Milan. Intanto guarda al presente e quando gli chiedono cosa pensa di fare di diverso rispetto alla prima volta che si sedette sulla panchina rossonera risponde: "Sono situazioni differenti rispetto a 15 anni fa. Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando bene. Sul mercato Allegri non ha alzato la voce nonostante gli manchino ancora due terzini, un centrocampista e un attaccante: "Con il mercato c'è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia competitiva per tutti e tre gli obiettivi".

Poi sulle prime due settimane di lavoro e sul lavoro fatto: "Più sull'aspetto psicologico dopo la scorsa stagione o più sul campo? Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perchè ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti. Il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale. E' importante lavorare sul campo. All'inizio siamo gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra".