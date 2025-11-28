Rambaudi: "Milan forte, la Lazio deve fare una prestazione super"
MilanNews.it
Domani sera il Milan ospiterà la Lazio a San Siro. Per introdurre la sfida, Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da LaLaziosiamonoi.it: “L’assenza di Pulisic è importante, ma hanno i sostituti; possono optare per Loftus-Cheek, che a me impiegato in quella zona piace; quando corre con palla al piede ti può mettere in difficoltà".
"Il Milan è una squadra forte, sa quello che vuole. La Lazio deve fare una prestazione super, serve continuità durante la partita; deve stare attenta e chiudere le fonti di gioco degli avversari, allontanare Leao. Credo non debbano aspettare ma andare a chiudere su Modric che imposta l’azione e dà i tempi".
Pubblicità
News
Il dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono di Luca Serafini
Le più lette
News
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com