Rambaudi: "Milan forte, la Lazio deve fare una prestazione super"

vedi letture

Domani sera il Milan ospiterà la Lazio a San Siro. Per introdurre la sfida, Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da LaLaziosiamonoi.it: “L’assenza di Pulisic è importante, ma hanno i sostituti; possono optare per Loftus-Cheek, che a me impiegato in quella zona piace; quando corre con palla al piede ti può mettere in difficoltà".

"Il Milan è una squadra forte, sa quello che vuole. La Lazio deve fare una prestazione super, serve continuità durante la partita; deve stare attenta e chiudere le fonti di gioco degli avversari, allontanare Leao. Credo non debbano aspettare ma andare a chiudere su Modric che imposta l’azione e dà i tempi".