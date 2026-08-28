Ramos: "Bellissima sensazione il gol, ma l'importante è la vittoria"

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Nel post partita di Milan-Venezia Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare vittoria e gol

Nel post partita di Milan-Venezia, sfida vinta dal Diavolo per 2 a 0, Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria e la sua prima rete in rossonero.



Primo gol a San Siro

"Bellissima sensazione, ma l'importante è la vittoria. Sono contento della seconda vittoria".

Hai sbagliato due gol nel primo tempo per segnare il primo sotto la Curva Sud

"Può essere, però dovevo segnare in quelle occasioni, anche perché quando ne ho così tante ne segno anche più di uno".

Come ti senti con il mister, i compagni, che tipo di Milan sta crescendo?

"Penso che si veda il DNA, la nostra mentalità. Vogliamo divertici, giocare a calcio ma vincere ogni partita. È facile essere qui, non solo per i portoghesi in squadra ma anche per gli altri miei compagni di squadra".

Adesso porti a mangiare la squadra fuori?

"Si, porterà la squadra prima o poi"