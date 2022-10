Ranieri su De Ketelaere: "Mi piace molto. Non è facile cambiare ambiente, dobbiamo lasciarlo lavorare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Ranieri, ex tecnico, tra le altre, di Roma e Leicester, ha parlato così di Charles De Ketelaere a Radio Rai nella trasmissione "Radio Anch'io Sport": "Mi piace molto. Non è facile cambiare ambiente, venire in Italia dove la tattica la fa da padrona. Dobbiamo lasciarlo lavorare, deve trovare i suoi ritmi" riporta tuttomercatoweb.com.