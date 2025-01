Rashford-Milan. Gazzetta: "Centravanti, ala o seconda punta. Con Conceiçao può fare tutto"

vedi letture

In merito al possibile arrivo al Milan di Marcus Rashford e alla sua posizione in campo nella squadra rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Centravanti, ala o seconda punta. Con Conceiçao può fare tutto". Se l'affare con il Manchester United dovesse andare in porto, il Diavolo si ritroverebbe in rosa un attaccante in grado di ricoprire più ruoli in avanti: attaccante esterno, prima punta e anche seconda punta.

La duttilità è certamente una della qualità più apprezzate del giocatore inglese che con Pulisic e Leao formerebbe un trio devastante a campo aperto. Se Conceiçeo volesse poi uno schieramento ancora più offensivo, allora Rashford potrebbe giocare da seconda punta al fianco di un altro attaccante come Morata, Abraham, Jovic o Camarda.