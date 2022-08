Ratcliffe punta al Manchester United: "Se il club è in vendita potrei comprarlo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Jim Ratcliffe, uomo più ricco d'Inghilterra nonché proprietario del Nizza, ha messo gli occhi sul Manchester United. Lo ha detto lui stesso al Times: "Se la società è in vendita, Jim (lui stesso, ndr) è definitivamente un potenziale compratore". Non è da solo, però: c'è anche una cordata guidata da Michael Knighton, ex dirigente dei Red Devils.