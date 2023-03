Ravanelli: "Il Milan è una squadra che non c'è fisicamente"

MilanNews.it

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, ha commentato così a Pressing il momento del Milan: "Il Milan è una squadra che non c'è fisicamente, arrivano sempre secondi sulla palla. Non bisogna parlare solo di Leao, non è l'unico problema. In questo momento il Milan sta facendo tutto fatica. Ha un rendimento altalenante, ha alternato partite buone a partite deludenti come quella di Udine.