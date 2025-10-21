Ravezzani crede in Gimenez: "Quando entra cambia le partite"

vedi letture

E' un Milan attento, tosto, concreto quello di mister Allegri, che vince e convince a San Siro contro la Fiorentina senza un reparto importante di giocatori come Rabiot, Pulisic e Estupinan, solo per citarne alcuni. Della partita vinta con grinta e fame dai rossoneri di Allegri, questo il commento sul proprio profilo "X" Da parte di Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo.

"Il Milan vince la partita con testa e cuore. Leao sfodera uno dei suoi numeri e Gimenez quando entra cambia la partita. Sta diventando un centravanti fondamentale senza segnare. Fatto paradossale, ma vero. Modric sempre top. Bene anche Riccie Fofana in copertura. Tomori distratto".

