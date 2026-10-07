Ravezzani durissimo: “Malago commissario è una farsa indegna, ridicola e patetica”
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Fabio Ravezzani ha commentato la notizia riguardo Malagò che è diventato commissario FIGC.
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la notizia riguardante Malagò, diventato commissario FIGC. Di seguito il suo commento.
"L'incredibile l'indegna farsa che noi sportivi italiani amanti del calcio abbiamo dovuto vedere in questo balletto ridicolo, patetico, dove l'unica cosa chiara che si è capita è che la nazionale italiana è sì mediocre, non è granché, non vinceremo, ma è infinitamente meglio di chi la dirige. L'organizzazione della Federcalcio italiana rispetto alla puresta Italia che abbiamo visto fare alcune cose discrete, altre buone, altre pessime. Ecco, rispetto alla squadra da Serie Z, neanche da Serie B".
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