Ravezzani: "Il futuro di Conte può essere al Milan. Ha un contratto pieno di clausole: ADL lo sa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia: “Diffidate dai calendari facili, sono quelli che ti fregano. Il Napoli ora ha una partite imprevedibile, il Milan è una squadra pazza e affronta la formazione di Conte che è in crisi di identità. Sono due gruppi che non sai mai quando andranno a mille oppure mostreranno le rispettive debolezze. Il Milan ha tanti giocatori di assoluto valore, in molti sarebbero titolari nel Napoli. Per come si è messa la stagione, però, non così tanti… Maignan è passato dall’essere un top mondiale ad essere un portiere papera. Anche Theo, ormai panchinato ad oltranza. Stessa cosa per Leao, Fofana e altri. Il Milan è una squadra confusa e Conceiçao ha peggiorato le cose. Gimenez ha grandi potenzialità, ma è ormai in black out da un mese e mezzo.

Il Napoli oggi ha molto di più del Milan. Conte-Milan? Il futuro di Conte può essere rossonero, soprattutto se dovesse arrivare Paratici come DS. Fu lo stesso che lo portò al Tottenham e potrebbe ricrearsi il duo giusto. I contratti che firma Conte sono pieni di clausole e clausolette, quindi il Napoli e De Laurentiis sapevano sin da subito a cosa andavano incontro. Qui a Milano, Conte è andato via dall’Inter e ha continuato a percepire 7 milioni di euro a stagione, grazie ad una clausola presente. Allegri più avanti con Paratici? Sarebbe bizzarro, ricordiamo chi mandò via Allegri dalla Juventus contro la piena volontà di Agnelli… Per questo vedo più avanti Conte al Milan con Paratici DS. E dopotutto, Allegri non gliel’ha mai perdonata”.