Ravezzani: “Il Milan ha messo su una buona squadra. Nonostante le assenze ha valide alternative”

Durante la diretta di QSVS Web, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così gli ultimi infortuni del Milan e la gestione dei giocatori in nazionale. Queste le sue parole:

"Io devo dire che spesso e volentieri do colpe alla società, ma devo dire che oggettivamente la squadra che è stata messa in piedi è una buona squadra, non c'è Rabiot ma c'è Ricci che è un ottimo giocatore e può prendere il suo posto, non c'è Pulisic ma c'è un ottimo attaccante che è Nkunku che può giocare al suo posto, le alternative ci sono. Il problema sono le federazioni con cui hai a che fare perchè tu con la Francia non puoi ragionare e con Pochettino non puoi ragionare. Un conto è avere un conto un allenatore o una federazione comprensiva, ma quella degli USA è stata una cosa incomprensibile. Però non riesco a criticare un giocatore che accetta la nazionale".