Ravezzani: “Il Milan ha messo su una buona squadra. Nonostante le assenze ha valide alternative”

Oggi alle 18:30
di Andrea La Manna

Durante la diretta di QSVS Web, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così gli ultimi infortuni del Milan e la gestione dei giocatori in nazionale. Queste le sue parole: 

"Io devo dire che spesso e volentieri do colpe alla società, ma devo dire che oggettivamente la squadra che è stata messa in piedi è una buona squadra, non c'è Rabiot ma c'è Ricci che è un ottimo giocatore e può prendere il suo posto, non c'è Pulisic ma c'è un ottimo attaccante che è Nkunku che può giocare al suo posto, le alternative ci sono. Il problema sono le federazioni con cui hai a che fare perchè tu con la Francia non puoi ragionare e con Pochettino non puoi ragionare. Un conto è avere un conto un allenatore o una federazione comprensiva, ma quella degli USA è stata una cosa incomprensibile. Però non riesco a criticare un giocatore che accetta la nazionale". 