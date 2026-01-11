Ravezzani: "Jashari senza personalità: a oggi un mistero. Nkunku segna: non è poco"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha consegnato al proprio profilo X il commento a margine dell'impegno di campionato del Milan che non è andato oltre l'1-1 in casa della Fiorentina terzultima in classifica. Un risultato che fa nuovamente frenare i rossoneri dopo il pareggio, con stesso risultato, maturato giovedì sera a San Siro contro il Genoa. Di seguito il commento alla gara e alla prestazione di alcuni singoli rossoneri di Ravezzani.

Le parole di Fabio Ravezzani sulle partite di alcune individualità della formazione di Allegri contro la Fiorentina: "Maignan chiaramente colpevole sul gol (non esce quasi mai nei corner) bravo su Kean. Prosegue la crescita di De Winter. Pavlovic lotta. Rabiot gioca poco e fatica. Nkunku segna: non è poco. Jashari gioca senza personalità e non propone mai un’azione brillante. A oggi è un mistero".