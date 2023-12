Ravezzani: "Questione stadi: ovviamente tutti i club hanno interesse a realizzarli perché ci guadagnano. Ma non capisco chi dice no a tutto"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X sulla questione stadi, su cui è impegnato da tempo anche il Milan: "Questione stadi: ovviamente tutti i club hanno interesse a realizzarli perché ci guadagnano. Ma non capisco chi dice no a tutto, lasciandoli andare in malora. Uno stadio di un secolo fa non è un monumento intoccabile, altrimenti Roma e Lazio giocherebbero ancora al Colosseo".