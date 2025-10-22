Ravezzani: "Se un calciatore si disinteressa del pallone e mette una mano sul viso dell'avversario commette comunque fallo"

Ravezzani: "Se un calciatore si disinteressa del pallone e mette una mano sul viso dell'avversario commette comunque fallo"MilanNews.it
Oggi alle 16:10News
di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo è intervenuto così in merito al tanto chiacchierato episodio Parisi-Gimenez che domenica sera ha provocato il rigore (segnato da Leao) e conseguente vittoria dei rossoneri sui ragazzi allenati da Stefano Pioli. Ravezzani commenta così, definitivamente il fallo da rigore di Parisi sul messicano:

"Il punto non è l'intensità della manata, ma la volontà di impedire una giocata. Il ragionamento di De Marco non regge. Se un calciatore si disinteressa del pallone e mette una mano sul viso dell'avversario commette comunque fallo. L'intensità riguarda solo la possibile espulsione".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3