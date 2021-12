Rayo Vallecano, il Covid-19 colpisce duro: 17 positivi, chiesto il rinvio della gara con l'Atletico

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Covid-19 continua a penalizzare, e non poco, le squadre della Liga. Il Rayo Vallecano, la terza squadra madrilena per importanza, ha chiesto il rinvio del derby del 2 gennaio prossimo in programma al Wanda Metropolitano contro i campioni in carica spagnoli dell'Atletico. La formazione allenata da Andoni Iraola conta attualmente 17 casi di positività nella squadra, al punto che all'allenamento odierno hanno partecipato solo otto giocatori. La notizia viene riportata dal sito online del quotidiano Sport. Anche il Barcellona paga dazio al Covid-19: sono tre, infatti, i giocatori blaugrana risultati positivi al virus. Si tratta di Dani Alves, di Jordi Alba e di Clement Lenglet. (ANSA).