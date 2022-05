Real Madrid, Ancelotti: "Siamo pronti per la finale di Champions. Mbappé? Non ne parlo"

MilanNews.it

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in vista della finale di Champions League di sabato contro il Liverpool, ha parlato in un open day ai media della partita, dicendo: “Mbappé? Non parlo di giocatori che non sono del Real Madrid. Rispetto tutte le decisioni e tutti i club, penso solo a preparar bene la finale. La squadra sta bene, abbiamo iniziato a lavorare e tutti hanno un'ottima condizione fisica. Siamo tranquilli e concentrati, è la partita più importante del calcio mondiale e daremo tutto. Siamo alla quinta finale in 8 anni, siamo orgogliosi e lo è anche la società. Abbiamo fiducia di fare un'altra grande finale”.