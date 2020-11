Rebic, il suo rientro cambia i risultati: incisivo contro Udinese e Verona

Ante Rebic è una delle sorprese più piacevoli nel 2020 rossonero. Da gennaio in poi il croato è stato un vero e proprio punto di riferimento grazie ai suoi gol e alle sue giocate determinanti. L'avvio di stagione 20/21 però non è stata fortunata: Ante ha giocato solo una partita per intero, quella del 21 settembre contro il Bologna vinta per 2-0 dal Milan. L'ex Eintracht ha saltato la sfida di Europa League contro lo Shamrock per squalifica e nel match contro di Serie A del 27 settembre contro il Crotone ha subito il brutto infortunio al gomito che l'ha tenuto fuori per parecchio tempo. Una volta tornato si è rivelato essere ancora una volta decisivo: contro Udinese ed Hellas Verona il suo ingresso in campo ha permesso di modificare il risultato. Contro i friulani ha messo in mezzo la palla che Ibra ha poi trasformato in gol con una spettacolare rovesciata, mentre contro gli scaligeri ha avviato con un altro cross l'azione offensiva che poi ha portato al gol del definitivo pareggio di Ibrahimovic.