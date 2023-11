Reijnders a MilanTv: "Abbiamo dato una maggiore spinta al Lecce con i nostri errori"

Intervistato a MilanTv, Tijjani Reijnders ha parlato così dopo il pareggio con il Lecce: "Eravamo in vantaggio di due gol, non dovevamo permettere che finisse in pareggio. Dovremo riguardare la partita per analizzare e imparare dai nostri errori. Credo che abbiamo iniziato bene, a fine primo tempo eravamo avanti di due, e con le nostre qualità non dovremmo permettere certe cose. Abbiamo dato una maggiore spinta al Lecce con i nostri errori".