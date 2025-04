Reijnders a Sky: "Ogni partita succede la stessa cosa"

Il Milan parte malissimo contro la Fiorentina e prende due gol nei primi dieci minuti di gara. Poi i rossoneri accorciano le distanze con Abraham e pareggiano nel secondo tempo con Luka Jovic, al secondo gol consecutivo. Un 2-2 che non serve molto nè alla squadra di Conceicao nè a quella di Palladino e che tiene invariata la distanza tra le due squadre, con il Milan che rimane nono e i Viola decimi. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il giocatore rossonero Tijjani Reijnders. Le sue parole.

Ennesima occasione sprecata?

"Anche oggi gli abbiamo concesso due gol, ogni partita succede la stessa cosa. Dobbiamo cercare in fretta di tornare noi stessi"

Come si arriva a fine stagione?

"Difficile, dobbiamo continuare a lottare per questo club e per vincere più partite possibile. Quelle che rimangono e quella in Coppa. Non so cosa aggiungere"